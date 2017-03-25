صحة الرياض تدشن الإحتفال باليوم العالمي للدرن في مستشفى الملك سعود

متابعات-فجر:

دشن مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالرياض للتخطيط والتطوير الدكتور فيصل البواردي يوم الدرن العالمي 2017 في مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية والذي تشارك فيه المملكة والعالم للتعريف بخطورة مرض الدرن .

وأكد مدير المستشفى الدكتور مالك الحسيناوي أن مرض الدرن يعتبر من اكثر الأمراض المسببة للوفاة على مستوى العالم وثاني الأمراض المعدية انتشارا فقد سجلت منظمة الصحة العالمية مليون واربعمائة الف حالة مصابه بالدرن في عام 2016 فيما بلغت حالات الوفاة 2913 حالة ،

وقال الحسيناوي أن وزارة الصحة تبذل جهود حثيثة في مكافحة هذا المرض من خلال توفير الرعاية الصحية والأدويه اللازمة للمواطنين والمقيمين مجانا .

حيث يعتبر مستشفى الملك سعود للامراض الصدرية المرجع لمعالجة الدرن بالمنطقة وكذالك فحص المخالطين المحالين من المستشفيات الأخرى إذ يعمل ضمن منظومة وحدات الدرن المشاركة والمنفذة للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن والتي تضم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والسجون والمختبرات والمراكز الصحية بالمنطقة ،

من جانبه القى الرائد محمد عبدالله الاحمري كلمة نيابة عن مدير عام السجون بمنطقة الرياض ذكر فيها أن الجهود التي تقدمها وزارة الصحة في مكافحة الدرن للسجناء تهدف الى الغحص المبكر للسجناء وصرف الادوية ومعالجة الحالات المصالة داخل السجون سعيا منهم لمكافحة هذا المرض وخاصة في ظل وجود بيئة خصبة لهذا المرض .

تلا ذالك كلمة لراعي الحفل الدكتور فيصل البواردي شكر فيها مستشفى الملك سعود على مايقدمونه من رعاية طبية لمرضى الدرن ورفع مستوى الخدمة للسيطرة على مرض الدرن في المنطقة

وفي ختام الحفل تم تكريم القائمين على فعاليات الاحتفال بهذا اليوم العالمي كما كرم الجهات المشاركة

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