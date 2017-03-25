ريال مدريد:تمديد عقدي الظهيرين “مارسيلو” و”كارفاخال” حتى عام 2022

متابعات-فجر:

قررت إدارة ريال مدريد الإسباني تمديد عقدي الظهير الأيسر مارسيلو وزميله الظهير الأيمن داني كارفاخال، وذلك بعد تألقهما خلال الموسم الحالي.

صحيفة أس الإسبانية أوضحت في تقاريرها نية مجلس إدارة فلورنتينو بيريز تمديد عقدي الظهيرين حتى عام 2022 مع زيادة أجرهما السنوي.

وسيتم الإعلان عن تمديد العقود في شهر حزيران المقبل اثر نهاية الموسم الحالي 2017 ، فيما من المتوقع أن يتم التعاقد مع بديلين لهما خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن تمديد عقد الفرنسي كريم بنزيما في ذات الفترة خصوصاً بعد تصريح فلورنتينو بيريز الذي قال “بالنسبة لي أود الإبقاء على كريم مدى الحياة”.