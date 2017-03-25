وفد من العمل والتنمية الاجتماعية يبحث في زيارة ميدانية لإصلاحية الحائر برامج التدريب والعمل للنزلاء

واس _فجر

زار وفد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،إصلاحية الحائر بالرياض، وذلك للاطلاع على برامج تدريب وعمل النزلاء في الإصلاحية.

وتكون فريق الوزارة من وكيل السياسات العمالية الدكتور أحمد قطان ووكيل التنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني ، ومدير عام الإدارة العامة لسياسات معايير سوق العمل وليد الكلش ،وعدد من المسؤولين بالوزارة.

والتقى الوفد، مدير إدارة الاستثمار في السجون العميد عبدالله البديع، مقدمين شرحاً لمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودورها في تشريع آليات العمل بين أصحاب العمل والعاملين في السجون، والدور المنوط بالرعاية والتنمية الاجتماعية أثناء خروج السجين من السجن.

وأبدى الوفد استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم كل ما يلزم في سبيل خدمة الأهداف المنشودة من الوزارة والمديرية العامة للسجون حيال هذا الموضوع.

وجرى خلال اللقاء التركيز على أهمية التنسيق بشأن تقديم برنامج تدريبي عن طريق شركات عالمية في صيانة الجوالات، واستعراض الأنظمة واللوائح الخاصة بالمنشآت، وعمل النزلاء وتدريبهم داخل السجن.

كما زار الوفد ميدانياً أماكن التدريب، والبرامج المقدمة للنزلاء، إلى جانب جولة على بعض المنشآت التي تعمل داخل السجن، وآلية التعامل مع النزلاء، والمراكز التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى عدد من المرافق داخل الإصلاحية.

ونوقشت خلال الزيارة التشريعات والبرامج التي ستسهم في تحسين وتنظيم بيئة العمل بين أصحاب العمل والنزلاء مع مسؤولي المديرية العامة للسجون.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور أحمد قطان شكره للعميد عبدالله البديع وفريقه، لما لقيه وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تجاوب وتفاعل لما فيه مصلحة النزلاء وإعادة تأهيلهم في المجتمع، مبدياً في الوقت ذاته استحسانه للدور الذي تؤديه إدارة الاستثمار في المديرية العامة للسجون، لتطوير آليات الاستثمار في المديرية، ومنها وضع حوافز متعددة للمستثمرين، بهدف توظيف النزلاء داخل السجون، وبعد خروجهم منها، تنفيذاً لتوجيهات مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي.

يذكر أن هذه الزيارة تعـد الرابعة المجدولة لفريق وكالة السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبعض سجون المملكة، حيث تمت الزيارات الثلاث الأولى، لسجن مدينة جدة ـ بريمان ـ وسجن المدينة المنورة، وسجن مدينة الدمام.