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وفد من العمل والتنمية الاجتماعية يبحث في زيارة ميدانية لإصلاحية الحائر برامج التدريب والعمل للنزلاء

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