الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على معظم المناطق بالمملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض كذلك على مرتفعات نجران ،جازان ،عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر ,غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.