عملية معقدة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن لإنقاذ حياة عشريني تعرض لحادث مروري

متابعات _فجر

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن في إجراء عملية معقدة لمريض في العقد الثاني من العمر إثر تعرضه لحادث مروري.

وبحسب وزارة الصحة فإن المريض قد تم تحويله من مستشفى السعيره بعد تعرضه لحادث مروري فاقداً للوعي وعلاماته الحيوية غير مستقرة وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود نزيف بالرئتين وتم عمل أنبوبة صدرية وبإجراء الأشعة المقطعية على المخ تبين وجود كدمات متعددة بالجهة اليسرى من المخ وكذلك كدمة بجذع المخ بالإضافة إلى نزيف خارج الأم الجافية بالجهة اليمنى يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وكسر بقاع الجمجمة .

وتم نقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات وهو على جهاز التنفس الصناعي وعمل جراحة لتفريغ النزيف والسيطرة عليه وأثناء الجراحة تبين وجود تهتك بالجيب السهمي بالمخ وهو من الحالات الصعبة ويعد من أكثر المناطق دقة وحساسية في الدماغ ونسبة نجاح الجراحة ضئيلة جداً لمثل هذه الحالات حيث أن المريض فقد ما يقارب ستة لترات من الدم أثناء العملية وتم التعويض له بنقل ثمان وحدات من الدم وتم السيطرة على النزيف بعد إجراء عملية تم من خلالها فتح المخ وإيقاف النزيف الناتج عن تهتك الجيب السهمي ودامت العملية قرابة الثلاث ساعات .

يذكر أن المريض خرج إلى غرفة العناية المركزة وبعد أسبوع بدأ المريض في التحسن وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي ونقله إلى القسم متماثلاً للشفاء وهو في كامل الوعي وأثبتت الأشعة المقطعية الأخيرة عدم وجود أثر للنزيف ويخضع المريض حالياً إلى العلاج الدوائي والطبيعي.