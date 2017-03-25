المانجا لنضارة البشرة

متابعات _فجر

تزخر فاكهة المانجا بالألياف، والدهون، والبروتينات، والنشويات. وهي غنية أيضاً بالفيتامينات A وB6 وC وK. كما تزخر بمضادات التأكسد وأحماض أوميغا الدهنية المفيدة للدماغ.

توصلت الدراسات إلى أن تناول المانجا يساعد على خفض مستويات الكولسترول والسكر في الدم، وحماية الجسم من الخلايا السرطانية من خلال تعزيز مناعة الجسم وتقوية قدراته الدفاعية. كما تنظم المانغا معدّل الحموضة في الجسم، وتحسن عملية الهضم.

وبما أن المانجا غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول داخل جسم الإنسان إلى فيتامين A، فإنها تساعد على زيادة نضارة البشرة وإنتاج الكولاجين ومحاربة التجاعيد. كما تعتبر المانجا فعالة في علاج حبّ الشباب، علماً أنه يمكن استخدامها مباشرة على البشرة للتخلص من مشكلة انسداد مسام البشرة.

والمانجا غنية أيضاً بالفيتامينات اللازمة لنمو الشعر، فضلاً عن قدرتها على تحسين وصول الأوكسيجين إلى بصيلات الشعر.