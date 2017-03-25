“الصين” تجدد التزامها بالمشاركة في عملية إعادة البناء الاقتصادي في اليمن

واس-فجر :
جددت الصين التزامها بالدعوة للحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم الحل السياسي للقضية اليمنية .
وأعرب سفيرها لدى اليمن تيان تشي عن قلق الصين من وصول الوضع الإنساني في اليمن إلى مستويات خطرة .. مؤكدا أن بلاده تشارك الشعب اليمني في معاناته وستقدم ما في وسعها من المساعدات الإنسانية لليمن .
وقال السفير تيان تشي في تصريح بثته اليوم ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” : إن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع الحكومة اليمنية ، وإن الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أدت إلى تراجع التنمية في اليمن، وأوقفت العملية السياسية وتسببت في تدهور الوضع الإنساني .
وجدد السفير الصيني التزام بلاده بالمشاركة في عملية إعادة البناء الاقتصادي في اليمن بعد تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون في القدرة على الإنتاج، ومساعدته على تسريع عملية التصنيع والقدرة للتنمية الذاتية .