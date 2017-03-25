تركيا.. مقتل 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

متابعات-فجر :

أعلنت ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا أمس الأحد، مقتل 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني خلال العمليات العسكرية المستمرة في الولاية. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن البيان القول إن الثلاثة قتلوا في قضاء “يوكسك أوفا”.وأشار إلى أنه بمقتل هؤلاء يرتفع عدد مسلحي الحزب الذين قتلوا في الولاية منذ بدء العملية العسكرية بها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 22.وذكر التقرير في سياق متصل، أن طائرات حربية تركية، نفذت غارة جوية استهدفت مخبأين لعناصر الحزب الذي تحظره تركيا وتعتبره إرهابياً، بريف ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد.ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، أن “الغارات نفذت استناداً لمعلومات استخباراتية آنية، وأسفرت عن تدمير المخبأين”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.يذكر أن تركيا تشن هجمات ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في البلاد وفي شمال العراق منذ أن استأنف الحزب عملياته العسكرية ضد قوات الأمن التركية عقب توقف دام أكثر من عامين بسبب عملية السلام الداخلي.