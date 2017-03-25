انتشال 1200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا أثناء أبحارهم إلى “إيطاليا”

متابعات-فجر :

قالت جماعة “أطباء بلا حدود” أمس الأحد، “إن سفناً للمساعدات الإنسانية انتشلت ما يقرب من 1200 مهاجر كانوا يعبرون البحر المتوسط في مطلع الأسبوع في مجموعة قوارب صغيرة مكتظة بالركاب”. أضافت الجماعة “إنه تم العثور على امرأة شابة فاقدة الوعي على ظهر أحد القوارب ولفظت أنفاسها الأخيرة فيما بعد”.وتكدس نحو 412 شخصاً في مركب خشبي واحد في حين تم انتشال الآخرين من قوارب مطاطية ضخمة أبحرت من ساحل ليبيا.وبعمليات الإنقاذ تلك يكون قد تم انتشال نحو 22 ألف شخص معظمهم من المهاجرين الأفارقة أثناء توجههم إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام في حين توفي نحو 520 شخصا أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة.وكان مدع إيطالي قد قال الأسبوع الماضي إن سفن المساعدات الإنسانية التي تعمل قبالة ليبيا تقوض محاربة مهربي البشر وتفتح ممرا يؤدي في نهاية الأمر إلى وفاة مزيد من المهاجرين.وقال كبير المدعين بمدينة كاتانيا الساحلية في صقلية “إنه يشتبه أيضاً باحتمال وجود صلة مباشرة بين مهربين مقرهم ليبيا وأفراد سفن الإنقاذ التي تديرها جمعيات خيرية”.وتنفي المنظمات غير الحكومية ارتكابها أي مخالفات وتقول إنها تتطلع فقط إلى إنقاذ الأرواح ولكنها تواجه انتقادات في إيطاليا التي استقبلت نحو نصف مليون مهاجر منذ بداية 2014 .