فريق طبي ينجح في استبدال كامل للشريان الأبهر البطني لثلاثيني إثر تعرضه لنزيف حاد

واس-فجر :

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بفضل من الله من استبدال كامل للشريان الأبهر البطني لثلاثيني حضر إلى مدينه الملك عبدالله الطبية و كان يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية إثر نزيف حاد.

وفي التفاصيل، أُجريت للمريض الإسعافات الأولية اللازمة وكامل الفحوصات التي أوضحت وجود تمدد في الشريان الحرقفي الأيمن مع نزيف حاد و تجمع دموي كبير في البطن حيث أن التاريخ المرضي أظهر أن المريض حصل له نزيف حاد من الشريان الأبهر المتمدد قبل ثلاث سنوات و خضع لعملية طارئه في أحد المستشفيات لإستبدال جزئي للشريان الأبهر.

و عليه تقرر على الفور تكوين فريق عمل جراحي متكامل برئاسة الدكتور محمد القرني إستشاري جراحة الأوعية الدموية و الأوعية التداخلية و بمشاركة الدكتور سيد عاصم من الجراحة العامة، لوجود فتق جراحي مضاعف في جدار البطن، وتم بنجاح عمل استبدال كامل للشريان الأبهر البطني وتوصيله بشرايين الفخذ في عملية أستمرت قرابة ست ساعات نتج عنها ولله الحمد والمنه خروج المريض بصحة تامة من المدينة الطبية بعد إستقرار حالته.

وأشار الدكتور القرني أن حدوث مثل هذه الحالات في هذا السن المبكر و تكرار حدوثها بعد فتره بسيطة يعد من الحالات النادرة و معاناة المريض من الفتق المضاعف وإجراء عملية سابقة زاد من صعوبة العملية الحالية والوضع الصحي للمريض، ومع تضافر الجهود و مساندة فريق التخدير والعناية المركزة كان له الأثر الكبير الذي أسهم في نجاح العملية وتحقيق النتيجة المرجوة.