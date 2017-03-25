“أمير مكة المكرمة” يدشن مشروع الإسكان ب “القنفذة”

واس-فجر :

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في القنفذة اليوم مشروع الإسكان بالمحافظة , بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.

وأطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على نموذج لإحدى الفلل السكنية التي سيتم توزيعها على المواطنين .

وأوضحت وزارة الإسكان أن المشروع يضم 593 وحدة سكنية ومدرسة بنين و بنات وعدد 4 مساجد ( مسجد جامع ) ومحطة معالجة وحدائق وملاعب للأطفال وخزان مياه ري وخدمات تجارية , وتبلغ قيمة المشروع 270.585.877ريالاً ويقع على مساحة إجمالية 597749.15 م .