خالد بن عبدالله يهدي جماهير الأخضر عشرة آلاف تذكرة

مازن الشهري – فجر – الرياض:

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي الملكي قامت إدارة الأهلي بشراء 10 ألاف تذكرة لجماهير الوطن لحضور اللقاء الهام والمرتقب للمنتخب السعودي الأول أمام نظيره المنتخب العراقي ضمن الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 وذلك كدعم من النادي الأهلي لمنتخبنا الوطني الأول في مشوار التصفيات.

وتتمنى إدارة الأهلي ممثلة في رئيسها أحمد المرزوقي ومنسوبيه وجماهيره استمرار صدارة الأخضر لجدول الترتيب العام للتصفيات،وذلك للوصول المنشود وأن يحالف الأخضر السعودي التوفيق في اللقاءات القادمة من التصفيات انطلاقاً من النقاط الثلاث في مواجهة العراق لتحقيق آمال وطموحات الجماهير السعودية والوصول إلى المحفل العالمي الكبير فيما سيتم توضيح ألية التوزيع لاحقاً.