الإطاحة ب 4 أشخاص حاولوا سرقة أحد المراكز التجارية ب “مكة المكرمة”

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، في الإطاحة بأربعة أشخاص حاولوا سرقة أحد المراكز التجارية في العاصمة المقدسة.

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن مركز شرطة الشرائع بالعاصمة المقدسة تلقى بلاغاً من مركز العمليات الموحد ( ٩١١ ) مفادة قيام اربعة اشخاص بمحاولة سرقة احد المراكز التجاريه بالعاصمة المقدسة .

وفور تلقي البلاغ باشرت الدوريات الامنية والبحث والتحري بمركز شرطة الشرائع الموقع .

وتم بفضل الله وتوفيقه من ضبط جميع الأشخاص ، تم ايقافهم لإكمال اجراءات لإحالتهم لجهة الاختصاص .