مقتل 14 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي خلال تدمير معسكر في الجانب الأيمن من الموصل

متابعات-فجر :

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد، تدمير معسكر خاص لتنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل. وذكر بيان للقيادة، أنه استناداً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجه طيران الجيش ضربة جوية أسفرت عن تدمير معسكر تدريبي تابع لعناصر داعش في منطقة السرحخانة في الجانب الأيمن للموصل، وفقاً لما ذكرته “وكالة العراق المركزية” للأنباء.وأوضح البيان أنه تم قتل ١٤ إرهابياً كانوا داخل المعسكر ومن ضمنهم الإرهابي المدعو “أبو ثابت الأنصاري” الذي يشغل منصب بما يسمى بالأمير العسكري لمنطقة الفاروق.