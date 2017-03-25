عاجل|| “البحرين” الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريباتها تحت إشراف من الحرس الثوري الإيراني

متابعات – فجر :

‏تمكنت الأجهزة الأمنية في البحرين ، من القبض على خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة ، وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام ، كما تم العثور على أسلحة ومتفجرات مع أفراد الخلية الإرهابية الموقوفين .

‏‬⁩

‏وذكرت الداخلية البحرينية أن أفراد الخلية الـ 14، عملوا تحت إشراف مباشر من إيران ، حيث تلقوا تدريباتهم بإشراف من الحرس الثوري الإيراني .

وأوضحت الداخلية البحرينية أن أعضاء الخلية الإرهابية تخفوا خلف ستار الأعمال التجارية ، وقاموا خلال فترة قصيرة بـ 66 زيارة لإيران .