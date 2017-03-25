وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر عدة قرارات بتكليف قيادات عليا

متابعات – فجر :

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عدة قرارات إدارية تقضي بتكليف قيادات بلدية عليا في ديوان الوزارة.

وشملت القرارات تكليف الأستاذ إبراهيم بن محمد بن ناصر الجهيمي وكيلًا للشؤون البلدية بالوزارة خلفاً للأستاذ يوسف بن صالح السيف والذي انتهت فتره خدمته، وتكليف المهندس عبدالعزيز بن محمد المفرج وكيلًا لتصنيف المقاولين خلفاً للمهندس عبدالله المطيري والذي انتهت فتره خدمته، وتكليف الأستاذ بريك بن عبدالله بن بريك القرني أميناً عاماً للمجالس البلدية خلفًا للمهندس جديع بن نهار القحطاني والذي انتهت فتره خدمته.

كما تضمنت القرارات تكليف الأستاذ شبّاب بن ناصر بن عليّان السبيعي مديرًا عامًا للإدارة القانونية.

من جهة أخرى، أصدر معالي الوزير قرارًا بتكليف المهندس محمد بن مبارك الدوسري أمينًا لمنطقة القصيم خلفًا للمهندس صالح الأحمد الذي أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه، وتكليف المهندس محمد بن هميل السبيعي أمينًا لمحافظة الطائف خلفًا للمهندس محمد المخرج الذي انتهت فتره خدمته.

ويأتي صدور هذه القرارات بهدف إثراء العمل البلدي والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة.

من جانبهم أعرب المكلفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية رغبات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي تحقيقًا لرؤية ولاة الأمر، مؤكدين اعتزازهم بهذه الثقة وحافزاً لهم لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء.