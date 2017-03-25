“خالد الفيصل” يتفقد محافظتي الليث وأضم

واس – فجر :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن الزيارات التي يقوم بها لمحافظات المنطقة تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وتحظى بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال سموه عقب تفقده اليوم محافظتي الليث وأضم: “نقلت خلال الزيارة تحيات القيادة لأهالي المحافظات، وتحدثت مع المجالس المحلية واستمعت لشرح عن المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والأخرى التي لم ينته العمل فيها، لافتا إلى أنه تم مناقشة المشاريع بحضور أعضاء المجلس المحلي ومديري الأجهزة الحكومية بالمنطقة”.

وأفاد سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن محافظتي الليث وأضم شهدتا تطورا مقارنة بزيارات الأعوام السابقة، معلنا أن قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظتي الليث وأضم تقدر بأكثر من 1, 8 مليار ريال، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستكون بإذن الله حافلة بالنمو والتطور والتحول داعيا الأهالي للمشاركة في هذه التنمية.

واطلع سموه خلال ترؤسه لاجتماع المجلس المحلي بالليث على مشاريع التنمية بالمحافظة، التي شملت السفلتة والرصف والإنارة وتحسين وتجميل المداخل والواجهة البحرية، بالإضافة لإنشاء حدائق ومنتزهات وساحات وأسواق شعبية تأهيل الشوارع والأحياء.

كما استعرض أمير منطقة مكة المكرمة مشاريع تعليمية بلغت 18 مشروعا تتمثل في إنشاء مبان إدارية وتعليمية وصالات رياضية علاوة على مشاريع صحية تتمثل في إنشاء عدد من المراكز الصحية، إلى جانب اطلاعه على مشاريع المياه ممثلة في إنشاء شبكة مياه وعقود سقيا وخزانات، وكذلك مشاريع كهرباء الليث المتمثلة في إنشاء محطة تحويل جهد110 ، واستبدال الشبكات الهوائية بخطوط أرضيه ومشاريع الطرق المتمثلة في تنفيذ وإصلاح وتوسعة الطرق الرئيسة والزراعية وتضمنت المشاريع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي ومبنى الكلية التقنية.

عقب ذلك افتتح الأمير خالد الفيصل مشروع الواجهة البحرية بالليث الذي يمتد بطول 6 كيلومترات، ويضم عددا من الجلسات وممشى وملاعب رياضية ، كما دشن عربة الوحدة المتنقلة للصحة العامة والأبحاث، الهادفة لإنشاء قاعدة بيانات تساعد في التخطيط الإستراتيجي للارتقاء بالخدمات الصحية في الليث، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الكلية للقيام بدراسات بحثية مسحية في محافظة الليث والقرى التابعة لها لتقصي مسببات الأمراض ليتسنى مكافحتها بالتعاون مع الجهات المختصة وتقديم التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي للأمراض المعدية خلال العام وفي مواسم الحج والعمرة لضيوف الرحمن.

وفي محافظة أضم استعرض أمير منطقة مكة المكرمة مشاريع التنمية في المحافظة خلال الأعوام الماضية والمشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها العام الحالي التي شملت السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول وإنشاء مرافق عامه وملاعب ومسطحات .

وبحسب العرض المقدم خلال اجتماع المجلس فإن اعتماد مشاريع ومبادرات يأتي ضمن برنامج التحول الوطني( 2017 -2020 ) وشملت مبادرة الطرق ومبادرة السيول والمرافق العامة ومشروع المستشفى ومشروع محطة الكهرباء ومشاريع مباني مدرسية ومشاريع الطرق والتي تتمثل في تنفيذ وإصلاح وتوسعة الطرق الرئيسية والزراعية.

ويستأنف أمير منطقة مكة المكرمة غدا الاثنين جولته على محافظات الشريط الساحلي بزيارة القنفذة والعرضيات.