اتحاد القدم يوقع ثالث عقود الرعاية خلال ثلاثة أشهر

متابعات – فجر :

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عقد رعاية جديد مع شركة (مايسترو بيتزا)، حيث ستكون راعياً رسمياً للمنتخب السعودي والراعي الرسمي للمسابقات المحلية لكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر، وذلك في إطار حرص اتحاد القدم على تعزيز ثقافة الاستثمار الرياضي لدى القطاع الخاص من خلال استقطاب القطاعات والمجالات المختلقة.

وبهذه الشراكة يرتفع رصيد الاتحاد في جلب الرعايات ورفع المداخيل إلى ثلاثة عقود رعاية خلال أقل من 90 يوماً.

وجرت مراسم توقيع عقد الرعاية بمدينة الرياض ظهر اليوم الأحد، بحضور رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت والرئيس التنفيذي لشركة مايسترو بيتزا عبدالرحمن العمران، وتستمر الرعاية لمدة سنتين بداية من الموسم الجاري.

ووصف عادل عزت هذه الرعاية بأنها خطوة إضافية في طريق تفعيل مفاهيم الاستثمار الرياضي والشراكة مع القطاع الخاص بكافة قطاعاته ومجالاته وجلب الرعايات التي تعزز من المداخيل، وهي الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد بالتوازي مع خفض النفقات ليجسدا خارطة الطريق نحو تطبيق مفاهيم الإدارة الاحترافية التي تضمن استدامة التطور والنمو بما يخدم منتخباتنا الوطنية ويضيف قيمة سوقية للكرة السعودية تفسح المجال أمام الأندية لتعزز جهودها في تنمية العائدات.

وأشار عادل عزت أن نجاح الاتحاد في استقطاب 3 رعايات للمنتخب وللبطولات الرسمية للاتحاد خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الـ 90 يوماً، إنما يؤكد على أن كرة القدم في المملكة هي صناعة واعدة قادرة على أن تكون أحد أهم القطاعات الرافدة لاقتصادنا الوطني، وأن الاستثمار الرياضي يحظى بأهمية لدى كافة القطاعات والشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الناشئة، وهو ما أكدته الأيام الماضية من إقبال على الكرة السعودية حين توافرت الخطط التسويقية الجيدة والإدارة الاحترافية التي تتبع منهجية عملية وفق أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، قال عبدالرحمن العمران: “نفتخر بهذه الشراكة مع الاتحاد السعودي لرعاية المنتخب الوطني الغالي على قلوبنا جميعاً ونسعد بالمساهمة في تطوير قطاع كرة القدم بالمملكة، بل ونعد ذلك واجباً وطنياً تحتمه علينا المسئولية الوطنية والمجتمعية، لاسيما وأن كرة القدم هي الألعاب التي تتمتع بمستويات شعبية كبيرة بين أوساط الشباب في المملكة”.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وقع اتفاقية رعاية مع شركة شل للزيوت التي أعقبت اتفاقية رعاية أخرى مع شركة بنده للتجزئة، لتصبح عدد الرعايات التي نجح الاتحاد في استقطابها 3 عقود مع شركات مثلت قطاع التجزئة وقطاع البترول وقطاع الأطعمة.