جامعة الملك سعود تحذّر من «الجلوكوما» المسبب الثاني للعمى بالعالم

واس – فجر :

افتتح وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير الدكتور يوسف بن عبده عسيري المعرض التوعوي لمرض الجلوكوما الذي نظمته المدينة الطبية الجامعية وكلية الطب بجامعة الملك سعود ممثلة في قسم طب وجراحة العيون في بهو العيادات الخارجية، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للعيون تحت شعار “افحص عينيك لتحميها من الجلوكوما”.

وقدّم المعرض لزواره العديد من الارشادات التثقيفية عن مرض الجلوكوما وأهمية الكشف المبكر عليه قبل تطوره، إضافة إلى توزيع الكتيبات والمطبوعات التوعوية الخاصة بهذا المرض، وإجراء الكشف المجاني للعين، ويتم قياس ضغط العين، وتقييم العصب البصري، وإجراء تصوير طبقي للعصب البصري، وعلاج الحالات التي يتم تشخيصها في المعرض.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف عسيري في تصريح صحفي عقب جولته في المعرض : إن المعرض يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر والعلاج المبكر الذي بدوره يُمَكِّنْ الأطباء من علاج المرض في مراحله المبكرة في ظل تزايد عدد المصابين بالجلوكوما على مستوى المملكة.

وأوضح أن المدينة الطبية وكلية الطب في جامعة الملك سعود سباقة في إقامة مثل هذه المعارض لما لها من دور كبير في توعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر على جميع الأمراض، مثمنًا جهود قسم طب وجراحة العيون في إقامة هذا المعرض.

ومن جهته أفاد عميد كلية الطب الدكتور خالد بن علي فودة أن جامعة الملك سعود مستمرة في تأدية رسالتها نحو الريادة في خدمات المرضى التشخيصية والعلاجية في جميع التخصصات، مؤكداً استمرارها في تقديم التوعية للمجتمع عن طريق المعارض ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بأضرار الجلوكوما على الإنسان، قال أستاذ طب وجراحة العيون المساعد واستشاري التخصص الدقيق في الجلوكوما والماء الأبيض وجراحات الليزر الدكتور فيصل المبارك إنه يتسبب في تلف الأنسجة العصبية المكونة للعصب البصري مما يسبب فقدانا دائما للنظر، مضيفاً بأن الجلوكوما يعد المسبب الثاني للعمى على مستوى العالم بنسبة 12.3 %.

وذكر أن المعرض يهدف إلى توعية المجتمع وتعريفهم بمرض الجلوكوما وأعراضه التي غالبا ما تكون غير محسوسة باستثناء جلوكوما زاوية العين المغلقة الذي يشكل ما نسبته 47% من إجمالي حالات الجلوكوما في المملكة وفقا لآخر دراسات إحصائية.

يذكر أن قسم طب وجراحة العيون يقدم الخدمات لزوار المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في جميع التخصصات الدقيقة للعيون عبر عيادات متخصصة وغرف عمليات تضم أحدث التقنيات التشخيصية والجراحية، حيث يتم تحديث الطرق التشخيصية والعلاجية بشكل دوري ومستمر. وبلغ عدد زوار عيادات العيون خلال عام 2016م أكثر من 45000 مراجع.