“تعليم تبوك” يُدشّن برنامج الروبوت التعليمي الأول في مدارسها الحكومية

واس – فجر

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر الشريف، اليوم ، أول برنامج للروبوت التعليمي في مدارس منطقة تبوك الحكومية بحضور مدير إدارة نشاط الطلاب د.عبدالله الحارثي ومشرفي القسم العلمي بإدارة النشاط وقائد مدرسة متوسطة النعمان بن مقرن خالد البلوي.

وأطلع مدير التعليم على جوانب البرنامج واستمع لشرح من الطلاب القائمين عليه وأثنى على تفاعلهم في تنفيذ البرنامج ، وحثهم بالعمل على تطوير تجاربهم في هذا المجال بالتدريب والزيارات التبادلية مع المدارس الأهلية المطبقة للبرنامج في المنطقة.

وقدم المشرف على تنفيذ البرنامج في المدرسة أحمد الغامدي عرضاً مرئياً يوضح أهمية الروبوت كأحد المجالات التعليمية الحديثة التي حققت انتشاراً واسعاً في الأوساط التعليمية في أنحاء متفرقة من العالم بالاستفادة منه كمدخل لتعلم المبادئ الأساسية في العلوم من خلال التطبيق ودور الروبوت كوسيلة تعليمية عملية تفتح آفاقاً لا حدود لها للمتعلم كي يفكر ويصمم وينفذ ، مؤكداً أن علم الروبوت يوفر البيئة المشعة والمبنية على التعلم الذاتي والعمل اليدوي والتعلم من خلال التجربة وتقديم الحلول الإبداعية للمشكلات من نوع النهايات المفتوحة .

وفِي الختام كرم مدير التعليم الطلاب القائمين على تنفيذ البرنامج ، داعياً إلى التوسع في تنفيذ البرنامج في جميع مدارس منطقة تبوك.