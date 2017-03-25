“الحصيني”: استمرار تأثير الحالة الماطرة على مناطق المملكة

متابعات – فجر

توقع عبدالعزيز الحصيني عضو لجنة تسمية الحالات المناخية أنه لازالت الحالة الجوية الماطرة تؤثر على المملكة، ولازالت على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والشرقية والجنوبية الغربية وبالذات الربع الخالي الغالي الذي تشكلت عليه سحب عملاقة غزيرة المطر ولازالت الفرصة قائمة أن شاء للمزيد من الأمطار عليه.

واشار الحصيني إلى أنه من المتوقع انكسار للحالة الجوية من الثلاثاء على جنوب المملكة إلى شمالها مما يعني امتداد الحالة المطرية إلى أجزاء واسعة من المناطق والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد يرافق ذلك نشاط للرياح السطحية قد تثير الاتربة خاصة مع السحب الركامية ومتوقع أن تستمر الحالة أيام مع انخفاض وارتفاع طفيف في الحرارة بواقع من ثلاث إلى أربع درجات ولا غربة في ذلك فنحن نعيش في الثلث الأول من فصل الربيع الذي يحمل في خصائصه بعض من الشتاء.