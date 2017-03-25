رئيس الوزراء اليمني يُطالب الانقلابيين بالخضوع لمرجعيات الحل السياسي

واس – فجر
طالب رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الإنقلابيين في بلاده بالخضوع لمرجعيات الحل السياسي ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216.. مشيرا إلى أن رهان المليشيات على عامل الوقت ليس في صالحها وسيكون الحسم العسكري أقرب.
ونبه بن دغر في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم إلى أن الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي لن تقبل باستمرار معاناة اليمنيين في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مجدداً التأكيد على أن إنهاء الانقلاب وتسليم المليشيات للسلاح والانسحاب من المدن التي تسيطر عليها خيار لا رجعة فيه.
وأضاف إن أي تنازل عن ذلك سيكون استهانة بدماء وتضحيات اليمنيين وأشقائهم في التحالف العربي.