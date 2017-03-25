آراء متباينة حول إنارة ممشى أبها بـ “جراكل المياه”

متابعات – فجر

تباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيال قيام أمانة منطقة عسير بإنارة ممشى أبها باستخدام “جراكل المياه” ومواد تم إعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها، الأمر الذي اعتبره البعض فكرة جيدة ومنظراً جمالياً بديعاً، فيما صبَّ البعض الآخر غضبه على ما فعلته الأمانة واعتبروه تشويهاً متعمداً لمدينة أبها.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لأبها عاصمة السياحة العربية أن ما يثار حول “جراكل المياه” المعلقة في ممشى أبها لا تتعدى فكرة لشاب لتوعية المجتمع بإعادة تدوير النفايات، والفكرة التوعوية “مؤقتة” وحظيت بالتفاعل والاهتمام من أمانة منطقة عسير، دعماً منها لأفكار ومبادرات الشباب، وتتقدم بالشكر لصاحب المبادرة على فكرته، لافتةً إلى أنه سبق تنفيذها في دول متقدمة للحد من مخاطر النفايات.