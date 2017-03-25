مقتل شخص في إطلاق نار بملهى ليلي بأمريكا

وكالات – فجر
نقلت قناة (سي.إن.إن) عن الشرطة الأمريكية قولها إن شخصا قتل وأصيب 14 على الأقل في إطلاق نار بملهى ليلي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى كاميو الليلي.
وكالات – فجر
نقلت قناة (سي.إن.إن) عن الشرطة الأمريكية قولها إن شخصا قتل وأصيب 14 على الأقل في إطلاق نار بملهى ليلي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى كاميو الليلي.
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