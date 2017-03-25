“الصندوق الزراعي”: أكثر من 300 قرض بقيمة 205 ملايين ريال لمزارعي الرياض

واس – فجر

كشف مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الرياض المهندس سعد الحماد، أن عدد القروض الممنوحة بفرع الرياض ومكاتبه “الزلفي، المجمعة، الدوادمي، القويعية، شقراء، ساجر، نفي” بلغت 307 قروض ، بقيمة إجمالية تجاوزت 205 ملايين ريال خلال العام المالي 1436- 1437هـ.

وبين أن عدد المشروعات المتخصصة الممولة 14 مشروعاً قيمتها الإجمالية 130 مليون ريال، وخصصت هذه القروض لتمويل مشاريع زراعة المحاصيل داخل البيوت المحمية المكيفة ومشاريع دواجن لاحم ومشاريع صناعة التمور وإنتاج الالبان. فيما بلغ عدد القروض العادية 300 قرض بقيمة إجمالية قدرها 75 مليون ري.

وأكد المهندس الحماد أن تلك القروض أسهمت في تأمين احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل حفر الآبار، وتأمين الآليات الزراعية والمكائن والمضخات، وفسائل النخيل، وشبكات الري الحديثة، وأشجار الفاكهة، والبيوت المحمية البلاستيكية المكيفة والعادية، ومربي نحل،إضافة إلى مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة والمحروقات والمبيدات الحشرية.

وأشار الحماد إلى أن سياسة الصندوق انعكست إيجابا على تطور أداء القطاع الزراعي في المملكة وكانت سببا رئيسيا في النهضة الزراعية وتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها.