الأرصاد:هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الباحة ،عسير ،جازان ونجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل على تلك المناطق. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر , شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي ,وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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