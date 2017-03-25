أمير جازان يرعى غدًا حفل تخريج الدفعة الـ 12 من جامعة جازان ويفتتح معرض الكتاب

متابعات _فجر

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غدًا ، احتفال جامعة جازان بتخريج 9223 طالباً وطالبة ضمن الدفعة الـ 12 من خريجي الجامعة وذلك بالمدينة الجامعية ، كما يفتتح سموه معرض الكتاب السابع .

ورحب معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بسمو أمير المنطقة وضيوف جامعة جازان، مقدمًا شكره ومنسوبي الجامعة على رعاية سموه المستمرة لأبنائه الخريجين وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية ، مؤكداً أن الجامعة عملت على تسليح طلابها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وليساهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بركات بن حمود مكرمي، أن الجامعة تشهد هذا العام تخريج كوكبة من الطلاب والطالبات يمثلون 31 كلية منهم 13 كلية من كليات البنين و18 كلية للبنات ، فيما بلغ عدد الخريجين من البنين 3949 طالبًا ، وعدد الخريجات من البنات 5274 طالبة، ويضاف لهم هذا العام خريجي مرحلة الماجستير حيث بلغ عدد الخريجين 38 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الأولى من الخريجين والخريجات.