طريقة فعالة لعلاج تساقط الشعر

متابعات _فجر

تؤرق مشكلة تساقط الشعر الكثير من الأشخاص ويرجع ذلك إلى اسباب نفسية واخرى جسدية، ولحل هذه المشكلة إليكم علاج طبيعيّ وفعّال من خلال أوراق الجوافة يعزّز نموّ الشعر.

وذكر موقع sante’ الفرنسي إلى أن هذه أوراق الجوافة غنيّة بالفيتامينات خصوصاً الفيتامين ب الضروري لشعر قويّ وصحيّ.

وشرح طريقة العلاج:

ضعوا في وعاء كبير ليتر من الماء مع حفنة من أوراق الجوافة

اتركوا الماء يغلي على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة

اتركوه يبرد ثم ازيلوا المياه من الأوراق لتضعوه في عبوة رذاذ

رشّوا الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس وترك المزيج على الشعر بضع ساعات.

يجب القيام بهذه العملية يومياً يعزّز نموّ الشعر ويعيد الحياة إلى الجذور.