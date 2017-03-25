أسباب الإصابة ب “نزيف اللثة” وكيفية علاجه

متابعات-فجر:

الاهتمام بالأسنان ونظافتها وسلامتها من الأمور الرئيسيّة الّتي يجب المداومة عليها، فبالإضافة إلى الناحية الجماليّة للأسنان واللثة المحيطة بها فإنّ لها الفوائد الكبيرة في مضع الطعام وتسهيل بلعه، وترتبط الأسنان باللثة المحيطة فأيّ ضرر في اللثة يؤثّر سلباً في صحة الأسنان. ومن المشاكل التي قد نلاحظها والّتي تصيب اللثة هي وجود النزيف وخروج الدم منها سواء أثناء تنظيفها أو فجأةً دون سابق إنذار، فما هو نزيف اللثة؟ وما هي أسباب الإصابة به؟ وكيف يمكن علاجه والتخلّص منه؟ نزيف اللثة هو خروج الدم من منطقة اللثة المحيطة باللسان، وقد تكون كميّة الدم كبيرة أو قليلة، وقد تكون حالةً عابرةً لسببٍ معيّن أو أنها دائمة الحدوث، وهي في بدايتها تكون مسألة غير خطيرة ولكنّها في حالة التطوّر قد تسبّب تلف اللثة وإصابتها بالأمراض التي هي السبب الرئيسي في زعزعة ثبوت الأسنان في مكانها وسقوطها. أسباب الإصابة بنزيف اللثة الإصابة بالتهاب اللثة قد يؤدّي إلى حدوث النزيف. اصطدام الفم بحاجز صلب. الإصابة بارتفاع ضغط الدم. تناول بعض أنواع الأدوية الّتي يكون نزيف اللثة من الآثار الجانبية لها كأدوية القلب. استخدام الطريقة الخاطئة في تنظيف الأسنان سواء بالفرشاة أو الخيط. نقص وجود بعض الفيتامينات في الجسم مثل (د) وفيتامين (ج). حدوث بعض المشاكل في هرمونات الجسم. كيفية علاج نزيف اللثة تناول الغذاء الصحّي المتوازن الّذي يحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة وخاصة الغنيّة بفيتامين (ج) وفيتامين (د) مثل: البرتقال، والتين، والمحتوية على الألياف لأنّ الألياف تعمل على تقوية نسيج اللثة، والابتعاد عن تناول الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات الّتي تسبّب طبقة البلاك، كما أنّ الغذاء المتوازن يزوّد اللثة بالعناصر المهمّة التي تساعدها في التجدّد والتئام الجروح. الابتعاد عن تناول الحلويّات والسكريّات بصورة مفرطة. الابتعاد عن محاولة كسر الثلج والأشياء الصلبة عن طريق الأسنان؛ فهي تعمل على الضغط على اللثة ممّا يؤدّي إلى نزيف الدم منها. استخدام الصبّار لعلاج اللثة، والابتعاد عن أيّ منتجات تحتوي على الكحول. ترك التدخين. الإكثار من شرب عصير البرتقال والرمّان، وشرب عصير الليمون كلّ صباح لأنّه يعمل على تقوية اللثة، ويساعدها في التخلّص من النزيف. العمل على تنظيف الأسنان من الطعام بعد كلّ الوجبات عن طريق الفرشاة والمعجون وخيط التنظيف بطريقة صحيحة. استخدام بعض العلاجات المنزليّة مثل: خلط ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقتين من الخل والمضمضة بهما. خلط ربع ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون وربع ملعقة صغيرة من الكمّون المطحون مع نصف كوب من الخل المخفّف بالماء، والعمل على المضمضة به.