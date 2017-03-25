مقتل وإصابة العشرات في تفجيرين خلال مداهمة في شمال شرق “بنغلادش”

متابعات-فجر :

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 42 آخرون، أمس السبت، في تفجيرين في مدينة سيلهيت في شمال شرق بنغلادش حيث دهمت قوة من الجيش مخبأ لعدد من الارهابيين، وفق ما أفادت الشرطة ومصدر طبي.

وأوضحت الشرطة أنّ انفجارين “قويين” وقعا على بعد نحو 400 متر من المخبأ، مستهدفين حشدا كبيرا من الناس ورجال الشرطة الذين كانوا يتابعون العملية.

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة سيلهيت الواقعة على بعد نحو 250 كلم شمال شرق العاصمة دكا، زيدان الموسى لفرانس برس، “قتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم شرطي”.

وأشار إلى أن 42 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في هذا الاعتداء الذي تبناه تنظيم “داعش” عبر “أعماق”، وسيلة الدعاية التابعة له.