مسيرة في لندن احتجاجاً على انسحاب بريطانيا من “الاتحاد الأوروبي”

متابعات-فجر :

نظم الآلاف مسيرة احتجاجية، في لندن، ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل 4 أيام من تفعيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للعملية الرسمية للانسحاب من التكتل الذي انضمت إليه بلادها قبل 44 عاماً. ووقف المشاركون في المسيرة دقيقة حداد على ضحايا هجوم البرلمان البريطاني، الذي قتل فيه 4 أشخاص، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “الشرق الأوسط” أمس السبت.ولوح المتظاهرون بأعلام الاتحاد الأوروبي وحملوا لافتات تحمل شعارات من بينها “حسناً.. ما هي الخطة” و”أوقفوا خروج بريطانيا من الاتحاد”، فيما شقوا طريقهم نحو مقر البرلمان.وتعتزم ماي إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقاب نتيجة الاستفتاء، وستعلن رسمياً بدء عملية انسحاب تستغرق عامين يوم الأربعاء المقبل.