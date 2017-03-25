“رونالدو” يقود البرتغال للفوز على المجر بثلاثية نظيفة

متابعات-فجر :

سجل كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما منتخب البرتغال للفوز على المجر بثلاثية نظيفة مساء أمس السبت ، على ملعب “النور” ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأنهى “برازيل أوروبا” الشوط الأول بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من أندريه سيلفا في الدقيقة 32 بعد تمريرة أرضية رائعة من رافاييل جيريرو من اليسار مرت أمام الجميع ووجدت مهاجم بورتو الذي أسكن الكرة داخل الشباك.

وبعدها بأربع دقائق عزز القائد كريستيانو رونالدو تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني بعدما مهد له لاعب وسط برشلونة أندريه جوميز الكرة بكعب القدم، ليطلق مهاجم ريال مدريد تسديدة يسارية من خارج المنطقة في الشباك.