قتيل بإطلاق النار على متن حافلة ب “لاس فيغاس”

متابعات-فجر :

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث إطلاق نار في لاس فيغاس، أمس السبت، في وقت حاصرت الشرطة حافلة يتواجد في داخلها مشتبه به، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت الشرطة على تويتر أن قسما من جنوب جادة لاس فيغاس مغلق بسبب وجود مشتبه به على متن حافلة، مضيفة “الرجاء تجنب المنطقة”.

وأظهرت صور التقطت من الجو مركبات للشرطة تحيط بحافلة طويلة بيضاء، وكتب شهود على تويتر أن الشرطة استخدمت مكبرات الصوت للتفاوض مع شخص داخل الحافلة.

وقال لاري هادفيلد المتحدث باسم شرطة لاس فيغاس لصحيفة “يو اس ايه توداي” إن “حادث إطلاق النار وقع داخل الحافلة”، وأضاف أن ذلك أدى إلى سقوط “ضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي” أحدهما.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بسرقة حصلت في مكان قريب حيث كان هناك ثلاثة لصوص يرتدون أقنعة على شكل حيوانات دخلوا متجرا للمجوهرات في فندق بيلاجيو.