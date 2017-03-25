“التحالف الدولي” يعترف بقصف الموقع الذي سقط فيه مدنيين ب “الموصل”

متابعات-فجر :

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، أمس السبت انه قصف موقعًا غرب الموصل أفادت تقارير عن سقوط عشرات القتلى المدنيين فيه اثر ضربة جوية.

وقال التحالف في بيان انه “بعد الاستعراض الأولي لبيانات الضربات ضربت قوات التحالف مقاتلين تابعين لتنظيم داعش ومعداتهم بناء على طلب من القوات العراقية في 17 مارس في غرب الموصل في الموقع الذي قيل ان ضحايا مدنيين سقطوا”.

وكان مسؤولون عراقيون أعلنوا في وقت سابق السبت سقوط عشرات المدنيين في الجانب الغربي لمدينة الموصل اثر ضربات جوية نفذت خلال الايام الماضية في اطار عملية استعادة المدينة من الجهاديين.

وأشار بيان التحالف الى احتمال سقوط 220 قتيلا بشكل غير متعمد خلال ضربات جوية لقوات التحالف منذ بداية مارس، لكنه اكد ان باقي الحوادث لا تزال قيد التحقيق.

وتشارك القوات الأمريكية في ضرب تنظيم داعش في العراق منذ اغسطس 2014، ولعبت الضربات الجوية للتحالف الدولي دورا كبيرا لمساعدة القوات العراقية في استعادة الاراضي.

وينفذ التحالف الدولي كذلك ضربات جوية ضد التنظيم في سوريا.

وتشارك الطائرات العراقية في قصف الجهاديين، لكن القوات العراقية لم تصدر اي ارقام او احصاءات بخصوص سقوط ضحايا مدنيين.

وشنت القوات العراقية عملية عسكرية كبرى في أكتوبر الماضي لاستعادة مدينة الموصل اكبر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية.

وبعد استعادة الجانب الشرقي، تخوض هذه القوات منذ 19 فبراير معارك في الجانب الغربي الاكثر اكتظاظا وقد وصلت الى منتصفه.