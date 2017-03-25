“الخطوط السعودية” تطلق خدمة استلام الأجهزة وتغليفها على رحلات الترانزيت لأمريكا وبريطانيا عبر جدة والرياض

متابعات-فجر :

أطلقت الخطوط السعودية خدمة استلام الأجهزة للمسافرين على رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عبر مطاري الملك خالد الدولي في الرياض، والملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وبينت أنها ستقوم باستلام أجهزتهم عند بوابات المغادرة وتغليفها في صناديق خاصة وتسليمها للمسافرين عند الوصول.

وأعلنت الخطوط السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر السبت: “ضيوفنا المسافرين على الرحلات الترانزيت إلى أمريكا والمملكة المتحدة عبر جدة والرياض، يسرنا أن نقدم لكم خدمة استلام أجهزتكم عند بوابات المغادرة وتغليفها في صناديق خاصة وتسليمها لكم عند الوصول، وذلك ليتسنى لكم استخدام أجهزتكم أثناء فترة انتظاركم في مطاراتنا”.