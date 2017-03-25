” دي ميستورا” يدعو لخطوات عاجلة لإنقاذ وقف إطلاق النار في سوريا

أعرب ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن القلق البالغ إزاء تصاعد القتال الأخير في العاصمة السورية “دمشق” ومحافظة “حماة” وأماكن أخرى في البلاد.

وقال دي ميستورا، في بيان أصدره أمس السبت ، “إن الانتهاكات المتزايدة في الأيام الأخيرة ، تقوض نظام وقف إطلاق النار الذي تناولته اجتماعات “أستانا”، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على سلامة المدنيين السوريين وعلى وصول المساعدات الإنسانية فضلا عن زخم العملية السياسية لحل الأزمة السورية المستمرة منذ ست سنوات”.

وناشد المبعوث الأممي، كلا من روسيا وتركيا وإيران بصفتهم الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا الذي بدأ تنفيذه في 30 ديسمبر الماضي، إلى بذل جهود عاجلة لدعم هذا الاتفاق.

وقال “إن الجهود المشتركة التي تبذلها تلك الدول لضمان وقف إطلاق النار، أمر لا غنى عنه، وذلك لتحسين الظروف على الأرض والإسهام في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق تقدم سياسي”.

يذكر أن الجولة الخامسة من مفاوضات “جنيف” حول سوريا، انطلقت الخميس الماضي ، ومن المفترض أن تتواصل حتى السبت المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي دي مستورا في وقت لاحق اليوم وفد النظام السوري بعد أن اللتقي الجمعة وفد المعارضة.

وتوقع المبعوث الأممي في تصريح له ، عدم حدوث “تقدم خارق” حول تسوية الأزمة السورية، مستبعدا في الوقت نفسه فشل هذه الجولة.