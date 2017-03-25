“المرور” تكشف تفاصيل حادثة الشاحنة التي دفعت سيارة لمسافة طويلة بالرياض

الرياض – فجر

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنها قامت بحجز الشاحنة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بدفع سيارة لمسافة طويلة بالعاصمة الرياض، وأكدت أنه يجري العمل إحضار سائقها الأجنبي “الهارب”، وذكر المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء اليوم السبت: “لا توجد إصابات ولله الحمد، وتم حجز الشاحنة و التعرف على قائدها الهارب حيث اتضح أنه أجنبي الجنسية، وجاري العمل على إحضاره”. وشددت الإدارة العامة للمرور، على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحزم ضد أي مخالف وخاصة بالمخالفات التي تهدد السلامة العامة.