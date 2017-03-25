الهلال بالثلاثة يهزم “بني ياس” الإماراتي في مباراة ودّية

متابعات – فجر

انتصر فريق الهلال على نظيره بني ياس الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي جتمعتهما اليوم على ملعب نادي بني ياس، ضمن معسكر الهلال المقام حالياً في أبوظبي استغلالاً لفترة التوقف.

وسجل للهلال المهاجم ليوناردو بوناتيني في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف زميله كارلوس إدواردو هدفين في دقيقتين 66,68.

وسجل لبني ياس إيزيكيل هينتي في الدقيقة 55، وبندر الهاجري في الدقيقة 80.

وفور انتهاء اللقاء أمر مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز لاعبيه بأداء تمارين استرجاعية.

من جهة أخرى، تعود بعثة الفريق مساء يوم غد الأحد إلى الرياض بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الذي استمر لمدة تسعة أيام.