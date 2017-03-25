الرئيس الفرنسي يُحذّر من خطط “لوبان” للخروج من منطقة اليورو

وكالات – فجر

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ومحافظ البنك المركزي فرانسوا فيلروي دو جالو اليوم السبت إن التخلي عن اليورو والعودة إلى الفرنك سيضر بالقوة الشرائية للبلاد في تحذيرات ضمنية من توجهات حزب الجبهة الوطنية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية المناهض للاتحاد الأوروبي وللهجرة ستتمكن من تخطي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجرى في 23 أبريل لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي تجرى في السابع من مايو أمام إيمانويل ماكرون المرشح المستقل المنتمي للوسط.

والخروج من منطقة اليورو أحد الأهداف الرئيسية لمارين لوبان وهو مؤشر على موقفها المناهض للمؤسسة الذي يجتذب ناخبين غاضبين من العولمة لكنه يمثل حجر عثرة أمام وصولها للسلطة في بلد تعارض فيه الأغلبية العودة للفرنك.

وقال هولاند للصحفيين في روما على هامش الاحتفال بالذكرى الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي “بعض (المرشحين) يريدون الانسحاب من أوروبا. دعهم يثبتون للشعب الفرنسي أننا سنكون أفضل حالا وحدنا!”

وأضاف في نسخة مكتوبة من تصريحات أصدرها مكتبه “لن يستطيعوا إثبات ذلك لأن… العودة لعملة وطنية سيتسبب في انخفاض قيمتها وخسارة في القوة الشرائية وإغلاق الحدود سيتسبب في فقد الكثير من الوظائف.”

في الوقت نفسه حذر رئيس البنك المركزي فرانسوا فيلروي دو جالو، وهو أيضا أحد صانعي سياسات المركزي الأوروبي، من خطورة الخروج من منطقة اليورو.

وقال فيلروي في مقابلة نشرت بصحيفة (وست فرانس) اليوم السبت “الخروج من منطقة اليورو وتخفيض قيمة عملتنا بنسبة 20 بالمئة يعني أن تكلفة السلع المستوردة ستزيد بنفس القدر”.