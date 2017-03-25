“ترامب”: سأعمل على إلغاء “أوباماكير”

وكالات – فجر

عاد دونالد ترامب اليوم السبت إلى الهجوم غداة هزيمة مدوية لمشروعه لتغيير النظام الصحي، مؤكداً أن النظام الصحي القائم “أوباماكير”، “سينهار”، ووعد الأمريكيين بمشروع قانون جديد، دون تحديد معالمه.

وبعدما لزم الصمت لساعات، لجأ الرئيس كعادته إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليندد بالضمان الصحي الذي وضعه سلفه “باراك أوباما” والذي شكل إلغاؤه أحد أبرز وعوده الانتخابية، والذي يعارضه الجمهوريون منذ إقراره.

وكتب ترامب “أوباماكير سينهار وسنتجمع كلنا ونبني معاً قانون ضمان صحي رائعاً من أجل الشعب، لا تقلقوا”، من دون أن يحدد أي جدول زمني لذلك.