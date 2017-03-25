المملكة تجري مناقشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن إدراج “أرامكو”

متابعات – فجر :

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتلفزيون فوكس نيوز إن المملكة تخوض “مناقشات جدية” مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو.

وقال الجبير لفوكس نيوز أمس الأول “هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال 2018. هناك نقاشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو وأعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية.”

إلى ذلك قالت ثلاثة مصادر أمس الجمعة إن سلطنة عمان، منتج النفط غير العضو في أوبك، أخطرت عملاءها في آسيا بأنها قد تخفض إمداداتها من الخام 15 بالمئة بدءا من يونيو حزيران لتلبية طلب مصفاة محلية وفي إطار التزامها بخفض الإنتاج بموجب اتفاق تاريخي بين المنتجين.

ومن المرجح أن تكون الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر المتأثرين بالخفض لأنها تشتري قرابة 90 في المئة من صادرات عمان النفطية.