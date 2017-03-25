برشلونة يطلق اسم كرويف على أحد ملاعبه

متابعات – فجر :

سيطلق برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اسم لاعب وسطه ومدربه الراحل يوهان كرويف على أحد ملاعبه الجديدة كما سيضع تمثالا للأسطورة الهولندية في كامب نو.

ويخطط النادي لنقل ملعبه ميني إيستادي، الخاص بالفريق الثاني وفي بعض الأحيان يستضيف مباريات فريق السيدات، إلى مقره التدريبي وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن الملعب الجديد سيصبح اسمه يوهان كرويف.

وقال بارتوميو اليوم السبت بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى لرحيل كرويف “كرويف كسر الحواجز وكان الرجل الذي غير تفكيرنا وجعلنا ندرك أنه لا يوجد مستحيل.

“رحيله كان خسارة كبيرة ليس فقط لأي شخص يرتبط ببرشلونة لكن لكل محبي كرة القدم.”

وانتقل كرويف، الذي توفي وعمره 68 عاما بعد معاناة مع سرطان الرئة، إلى برشلونة عام 1973 قادما من اياكس امستردام وساهم في فوز الفريق بأول لقب للدوري خلال 14 عاما في أول مواسمه مع برشلونة. وظل مع الفريق حتى 1978.

ويراه الكثيرون الأب الروحي لبرشلونة الحديث بعدما قاد الفريق كمدرب للتتويج بأول الألقاب الأوروبية عام 1992 وابتكر طريقة اللعب التي تمسك بها مدربو الفريق فيما بعد.

وكشف بارتوميو أيضا عن تخصيص مساحة لكرويف في متحف النادي حيث قال نجله جوردي ، لاعب برشلونة السابق أيضا، إن العائلة ستتبرع بقميص والده القديم والكرة الذهبية التي فاز بها عام 1974 للمتحف.

وقال جوردي كاردونيرو نائب رئيس النادي إن النادي طالب بلدية مدينة برشلونة بإطلاق اسم كرويف على أحد الشوارع القريبة من الملعب.