“تويتر” تخطط لإطلاق نسخة مطبوعة من TweetDeck لهذا السبب!

متابعات – فجر :

كشف موقع التدوينات المصغر “تويتر” أن لديه خطة جديدة ستتبعها خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة أرباحها، وهذا عن طريق طرح بعض المزايا المدفوعة، حيث إن الشركة تريد أن تطلق نسخة جديدة مدفوعة من “TweetDeck” المملوكة لها توفر مزيدًا من المزايا المتطورة للمستخدمين خاصة أصحاب الشركات والأعمال التى يديرونها من خلال “تويتر”.

وهذه الخطوة تأتي بعد توفر الخدمة لسنوات طويلة بشكل مجاني، لكن الشركة تريد تحقيق زيادة في الأرباح خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها الشركة مؤخرًا وفشلها فى جذب ما يكفي من إيرادات الإعلانات، وتفوق فيسبوك ومواقع اجتماعية أخرى فى هذا المجال واستقطاب المعلنين.

وستضم النسخة الجديدة المدفوعة من TweetDeck، أدوات أكثر فعالية تساعد المعلنين، والمسوقين، وغيرهم من المستخدمين فى أعمالهم، كما أن تلك النسخة لن تضم الإعلانات التى يراها البعض مزعجة.