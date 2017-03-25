إمام المسجد النبوي يؤكد من العاصمة سنار حرص الملك على التضامن الإسلامي

متابعات – فجر :

بتوجيه من المقام السامي، وحضور النائب الأول لرئيس جمهورية السودان بكري حسن صالح شارك إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير في افتتاح فعاليات سنار عاصمة الثقافة الإسلامية 2017م، مؤكدا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على تعزيز التضامن والوحدة بين المسلمين في ظل ما تعيشه الأمة من متغيرات وتحديات معاصرة, مشيرا – في الخطبة التي ألقاها بالجامع العتيق – إلى أهمية التفاف شعب السودان حول قيادته لتفويت الفرص على المتربصين والأعداء وزيادة الأمن والرخاء.

وشدد البدير على وجوب إتباع ماورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي” ، متحدثا عن بعض البدع كتعلق البعض بالأضرحة والأموات والاستغاثة بهم لكشف الكربات ودفع البليات، مستدلا بقوله تعالى : ” ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير “.

هذا والتقى إمام المسجد النبوي بوالي سنار الضو الماحي، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ عصام البشير، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المسلمين في أرجاء العالم وإبراز ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله –من إظهار للصورة المشرقة لديننا الحنيف في وسطيته واعتداله، والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقد رافق الشيخ البدير في زيارته المستشار بوكالة المسجد النبوي الشيخ عبدالواحد الحطاب، كما كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز بجدة السفير السوداني عوض مرزوق واستقبله في مطار الخرطوم سفير المملكة علي جعفر ووزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي, ويحفل برنامج البدير خلال إقامته بعدد من المحاضرات الدعوية.