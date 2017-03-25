صندوق التنمية العقارية يدشن غداً مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم

واس-فجر:

يدشن صندوق التنمية العقارية غداً, مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم ليعلن بذلك عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون اشكاليات في الحصول على التمويل, كما سيقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى بالتمويل الذاتي، وسيتواجد المركز في فروع الصندوق كافة المنتشرة في أنحاء المملكة .

ويأتي تدشين المركز الجديد ليؤكد حرص الصندوق على الإسهام في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على القروض العقارية، وذلك من خلال تخصيص فرق عمل يمتلك الخبرة والكفاءة لاستقبال الشكاوي وبحث سبل إنهاء جميع الأمور العالقة التي يواجهها بعض المستحقين في الحصول على تمويل عقاري لعدم استيفاء بعض المتطلبات مثل الملاءة المالية المناسبة، أو العمل لدى جهات غير حكومية التي تشترطها بعض البنوك, والشركات التمويلية المشاركة في آلية التمويل المدعوم التي استحدثها الصندوق مؤخراً.

وسيعمل مركز دعم مستحقي التمويل المدعوم كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من المؤسسات التمويلية والمصارف المعتمدة، علماً أن المركز ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية هي: قسم التمويل المدعوم للبناء الذاتي، وقسم التمويل المدعوم للوحدات الجاهزة، وقسم حل مشاكل الممولين، وقسم الاستفسارات والشكاوى العامة.

وأفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يأتي ليكمل عناصر النجاح لآلية التمويل المدعوم و تقليص لفترات الانتظار من 12 سنة إلى 5 سنوات بحد أقصى، وتحمل الصندوق لتكاليف التمويل بشكل كلي وجزئي وفق الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، ويأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم ليتكفل بالفئة التي واجهت عقبات في الحصول على قروض تمويلية من البنوك والفئة الراغبة في الحصول على التمويل الذاتي لبناء مساكنهم، ليتم بحث كل حاله على حدى والإسهام في إيجاد الحلول المبتكرة لتذليل العقبات كافة، لتكتمل بذلك المنظومة التي ستوفر البيئة الحاضنة لاستمرار نجاح آلية التمويل المدعوم والتمكن من تلبية متطلبات السكن لجميع المستحقين”.

وأشار اليوسف, إلى أن صندوق التنمية العقارية سوف يشرف على مراحل التمويل بشكل مباشر بالتعاون مع شركاؤه من المؤسسات التمويلية لضمان حق كل مستفيد، منوهاً إلى أن دور الشركاء يقتصر على شق التمويل والتحصيل من المستفيدين من خلال قرض حسن، وسيظل الصندوق ملتزماً بتحمل كافة تكاليف التمويل وسدادها للبنوك، والمؤسسات التمويلية.

وبين أن المركز يأتي وفق آلية تتضمن سلسلة من الإجراءات التي تبدء فور استقبال الاتصال، حيث يتم فتح تذكرة برقم معين ليقوم فريق خدمة العملاء بعد ذلك بتحليل فحوى الطلب ودراسة طبيعة الصعوبات التي واجهت المتصل ليتم تحويلها إلى الجهة المختصة المعنية بمحاولة إيحاد الحلول، علماً أنه لن يتم إقفال أي تذكرة إلا بعد النظر فيها والتعامل معها والوصول لحل مناسب ومن ثم التواصل مع المواطن لإعلامه بالحلول المقترحة، ويمكن التواصل المباشر مع أحد مشرفي خدمة العملاء بالمركز المختص بالاستماع للطلبات وتحويلها إلى الجهة المختصة.

ودعا المشرف العام على صندوق التنمية العقارية, الى كل من لديه استفسار أو مشكلة بخصوص الآلية الجديدة بمسارعة الاتصال بالمركز على الرقم (920033321) وسوف تقوم خدمة الرد الآلي التي تعمل على مدار 24 ساعة بالرد وفتح تذكرة برقم معين ومن ثم إرسال رسالة نصية فورية لرقم جوال المتصل تأكيداً على استقبال الاتصال.

يذكر أن الصندوق قد أطلق آلية التمويل المدعوم بما أعلن مؤخراً عن توفير 85,000 تمويل سكني مدعوم خلال عام 2017م وهو الرقم الأكبر في تاريخ الصندوق من تأسيسه، وتمت الموافقة على تخصيص 15400 طلب جديد نصفهم في فبراير 2017 والنصف الأخر في مارس الجاري.