بحيرة بليد الأجمل في أوروبا

متابعات-فجر:

الكلمات لا يمكن أن تصف بدقة جمال بحيرة بليد وجزيرتها، قل عنها جميلة، سحرية، مذهلة، أو غيرها من الأوصاف .. ولكن كلما تحدثت عنها سيظل هناك المزيد، فهي أقرب للعالم الخيالي الذي تتمنى لو يتحقق..

تقع بحيرة بليد بالقرب من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، فيمكنك أن تصل إليها عبر الحافلة أو القطار أو استئجار سيارة، ما يجعلها واحدة من الرحلات اليومية الأكثر شعبية بين الزائرين من محبي الهدوء والاستجمام في أحضان الطبيعة.. وفي هذا التقرير 5 أسباب تدفع بها دوما إلى مقدمة التصنيفات في أوروبا.

بغض النظر عن عدد المرات التي رأيت فيها صور لجزيرة بحيرة بليد الشهيرة، في كل مرة سترى فيها جانبا جديدا يحبس الأنفاس، فمشهدها الرائع وسط المياه الزرقاء الصافية بقلب البحيرة يجذب إليها السائحين بأعداد كبيرة سنويا، ولا عجب في ذلك، فهي تصنف من بين أكثر عوامل الجذب في سلوفينيا. فقليلة هي الأماكن التي تنقلك إلى صفحات الروايات والقصص الخيالية على أرض الواقع.