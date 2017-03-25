المرصد السوري :مقتل 16 شخصا جراء قصف جوي استهدف أحد السجون في “إدلب”

متابعات-فجر:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قد قتل 16 شخصا على الأقل بعد قصف جوي استهدف أحد السجون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وأضاف المرصد أن ضحايا القصف كان من بينهم سجناء وعدد من حراس السجن في تلك المنطقة التي تعد من أهم معاقل المعارضة السورية، بما في ذلك فصائل المعارضة المسلحة. .

وتستهدف المقاتلات الجوية للنظام السورية وطائرات حربية تابعة لروسيا، الحليف الأول لحكومة بشار الأسد، إدلب بضربات جوية تكررت في الفترة الأخيرة مستهدفة القضاء على فصائل المعارضة هناك.

وتشير الأنباء إلى أن بعض السجناء قتلوا برصاص الحراس أثناء محاولتهم الفرار عقب تدمير القصف الجوي لأحد أجنحة السجن في حين قتل حارسان من إجمالي 16 سقطوا جراء الحادث، بحسب نشطاء بالمعارضة.

ويسيطر الجيش السوري الحر على أجزاء متفرقة من إدلب، مدعوما من تركيا، في حين تسيطر على أجزاء أخرى من المحافظة فصائل من المعارضة من بينها أحرار الشام الموالية لجبهة تحرير الشام، أحد أقوى مكونات جبهة النصرة السابقة التي كانت فرعا معلنا رسميا لتنظيم القاعدة حتى العام الماضي.