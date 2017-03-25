ليستر سيتي يحدد سعر نجمه الجزائري رياض محرز

متابعات-فجر:

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق ليستر سيتي قد حدد سعر بيع نجمه الجزائري رياض محرز، لمن يرغب في التعاقد معه في الصيف.

وتألق محرز ابن الـ25 عام مع فريقه ليستر سيتي العام الماضي، بإحرازه لقب البريمير ليج معهم، بالإضافة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية أن إدارة برشلونة مهتمة للغاية بالتعاقد مع محرز الموسم المقبل، ليعزز صفوف الفريق في ظل تراجع أداء آندرياس إنيستا.

وذكرت صحيفة “الدايلي تليجراف” الإنجليزية أن ليستر سيتي لا يمانع بيع لاعبه المميز محرز، ولكنه يطلب مبلغ 40 مليون باوند مقابل السماح له بالرحيل.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة سيفكر في هذا المبلغ، ولكن عليه أولاً بيع أحد لاعبيه لكي يقدر على التعاقد مع محرز.