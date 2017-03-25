بلدية بقيق تنفذ 750 جولة على المنشآت الصحية والتجارية خلال نصف عام

متابعات _فجر

قامت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة بقيق بتنفيذ حملات تفتيشية خلال النصف الأول من العام 1438هـ على المنشآت الصحية والمنشآت التجارية داخل نطاق المحافظة والواقعة على الطرق السريعة، هدفت إلى التأكد من مدى التزام المنشآت الصحية والتجارية لتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق الدكتور علي بن محمد السواط, أن الجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات والبقالات وصالونات الحلاقة شملت 14 صالوناً، إضافة إلى متابعة الباعة المتجولين المخالفين, مبيناً أن الجولات الميدانية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 750 جولة، والكشف على 1460 محلاً, حيث تم مخالفة 384 محلاً، وإنذار 155 محلاً، وإغلاق ثلاثة محلات، وفرض غرامة على 249 محلاً .

وأشار إلى أنه تم من خلال تلك الجولات إتلاف 207 كلغ من المواد الصلبة و 93 لتراً من المواد السائلة، كما تم خلال تلك الفترة إصدار 108 رخص ، وتجديد 209 رخص ، وإلغاء 75 رخصة ، إضافة إلى إصدار 129 شهادة صحية, بالإضافة إلى تجديد 117 شهادة صحية، لافتا إلى أنه تم تطبيق برنامج تأهيل جميع مطاعم المنطقة لتطبيق الاشتراطات الصحية الذي يوفر البيئة المناسبة لتداول المواد الغذائية المناسبة.

وأفاد الدكتور السواط أن البلدية نفذت مؤخراً حملات على محطات الوقود للتأكد من سلامة وصحة الخدمات المقدمة ونظافتها والتأكد من التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بالطرق السليمة والتأكد من مرافق الأغذية وسلامة المعروض بها.