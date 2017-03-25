مصادرة أكثر من 360 حيواناً وطائراً مهدداً بالانقراض من الأسواق

متابعات _فجر

قررت الهيئة السعودية للحياة الفطرية مصادرة 361 كائناً حياً مهدداً بالانقراض، وفي مقدمتها ثعابين، وصقور، وأنواع أخرى من الطيور ،كان يتم المتاجرة بها في الأسواق خلال العامين الماضيين.

ومن جانبه ، أوضح مدير إدارة التراخيص بالهيئة بندر الفالح إنه تمت مصادرة 178 ثعباناً، و47 صقراً، و64 من الطيور المتنوعة، و25 من أشبال الفهود، إضافةً إلى 15 قرداً، وثمانية ثعالب، وستة أرانب، وخمسة من الوشق، وخمسة من الرتم، وخمسة من النيص، وثلاثة غزلان، بحسب الوطن.

وأضاف أن الاتجار غير القانوني يصاحبه عمليات صيد جائر لبعض الحيوانات أو قطع عشوائي لأنواع من النباتات، وقد يتم بيعها محلياً أو دولياً عبر شبكات تهريب دولية، لافتاً إلى أن هناك طرقاً نظامية للاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض، تتم وفق تصاريح محددة وتكون لأغراض البحث العلمي أو التجارة أو لأغراض شخصية.

وتابع أن هناك نمواً كبيراً في حجم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض على مستوى المملكة والعالم ككل، وتشمل تلك التجارة الكائنات البحرية، والنباتات، وبعض أنواع الأخشاب وغيرها.